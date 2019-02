Pfälzer Landwirte läuten Frühling ein

Mutterstadt..Hartmut Magin fährt mit seinen Fingern durch den lockeren Acker, nimmt eine Handvoll Erde und zerreibt sie. „Perfekt! Der Boden klumpt nicht, sondern lässt sich ganz leicht zerbröckeln“, freut sich der Landwirt aus Mutterstadt. Dank der frühlingshaften Witterung beginnen er und seine Kollegen in der Vorderpfalz bereits mit dem Auspflanzen der Frühkartoffeln - damit sind die Erzeuger rund eine Woche früher dran als im Vorjahr. Ende Mai werden die ersten „Pfälzer Grumbeere“ in Magins Hofladen zu haben sein. „In die Supermärkte kommen sie aber frühestens ab 20. Juni, wenn die Haupternte beginnt und größere Mengen gerodet werden.“

Sein eingespieltes Team stapelt Holzkisten mit Kartoffeln auf den Traktor, der die kleine Pflanzmaschine durch die schnurgeraden Reihen zieht. „Nach dem Pflügen bereiten wir den Boden mit einer Kreiselegge vor, so dass die typischen Dämme entstehen“, berichtet Magin. Etwa 250 Meter lang ist der Acker zwischen Mutterstadt und Limburgerhof. „Bis heute Abend sind wir damit fertig“, schätzt er. Zwischen zwei und drei Hektar, also um die fünf Fußballfelder, schaffe das fünfköpfige Team am Tag.

Vorgekeimte „Grumbeere“

In den Holzkisten liegen kleine grünliche Knollen, aus denen ein bis zwei feste, lilafarbene Triebe wachsen. „Ich lasse meine Pflanzkartoffelen in einer Halle vorkeimen und beleuchte sie dann mit Neonröhren, damit die Triebe langsamer wachsen und fester bleiben“, erklärt der Kartoffelerzeuger. Langsam zuckelt der grüne Traktor über das Kartoffelfeld, dahinter sitzen vier Männer wie in einem Skilift auf kleinen Plastiksesselchen dicht nebeneinander. Blitzschnell greifen sie in die Kisten vor sich und legen die Knollen ins Becherband, das sich klickernd dreht. „Das funktioniert wie eine Fahrradkette“, erklärt Vasile Ruxandar und lässt die nächste Kartoffel in die blaue Schale des Förderbandes fallen. „Das ist eine gute Arbeit, nur wenn es sehr kalt oder windig ist, fängt man an zu frieren“, erzählt der Mann aus Rumänien, der schon lange zu Magins Mannschaft gehört.

Surrend bahnt sich der metallene Dorn der Pflanzmaschine seinen Weg durch die Erde und zieht eine schmale Furche. Das klackernde Becherband gräbt alle 40 Zentimeter ein kleines Loch und befördert eine Knolle hinein. Die schrägstehenden Häufelscheiben schieben mit einem sanften „Wusch“ dahinter alles wieder zu, ehe eine Rolle den Damm festdrückt. „Ganz einfach oder?“, fragt Vasile und lacht. Nach zwei Reihen belädt das Team den Traktor mit neuen Kisten.

„Die Böden sind gut“

„Im zweiten Arbeitsschritt erhöhen wir den Damm für die Colomba - eine vorwiegend festkochende Frühkartoffelsorte - noch ein bisschen“, erzählt Magin. Der Anbau mit den Dämmen schaffe ein besseres Bodenklima, weil die Erdhügel den Wasserhaushalt gut regulierten und die Böden schneller abtrocknen.

Wenn die Truppe mit dem Auspflanzen fertig ist, deckt sie den Kartoffelschlag mit Vlies ab: „So schützen wir die jungen Triebe vor Kälte“, erklärt der Landwirt. Dank der kuscheligen Decke werde die Wärme gespeichert und bilde ein Polster für die Nacht. Erst wenn es tagsüber mehr als 25 Grad hat, nimmt er die weiche Vliesschicht wieder ab. Einen Kälteeinbruch mit tagelangem Frost unter minus fünf Grad, der den Nachwuchs-Knollen gefährlich werden könnte, erwartet Magin eigentlich nicht mehr. „Die Böden sind gut, das müssen wir ausnutzen, wir hatten schon Jahre, in denen es ständig kühl und feucht war, da haben wir erst Mitte März mit dem Auspflanzen beginnen können.“

Für die „Pfälzer Grumbeere“ wünschen sich Magin und sein Team jetzt Sonne, um die 15 Grad und ab und an einen Schauer.

