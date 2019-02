Pfälzer Landwirte läuten Frühling ein

Mutterstadt.In der Vorderpfalz starten die „Grumbeer“-Erzeuger mit dem Auspflanzen der ersten Frühkartoffeln in die Saison. Das trockene Wetter hat den Ackerboden so locker werden lassen, dass die Landwirte eine Woche früher als im vergangenen Jahr loslegen können. Auf der Auspflanzmaschine von Hartmut Magin, die auf einem Feld zwischen Mutterstadt und Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) unterwegs ist, sitzen (v.l.) Tomasz Chwalik, Vasile Ruxandar, George Cimpan und Jersy Sikora. Sie legen Saatkartoffeln in das Förderband, das die Knollen ins Erdreich bringt. Die schrägstehenden Räder schieben die Furche wieder zu. sin (Bild: Venus)

