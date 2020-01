Pfälzer Landwirte wollen reden

Mutterstadt.Unter dem Motto „Wer mit dem Rücken zur Wand steht, kann nur nach vorne“ hat die Organisation „Land schafft Verbindung“ am Freitag mit Protestaktionen auf die Situation von Landwirten aufmerksam gemacht. In der Region organisierten die Bauern eine Traktorkette von Mainz über Wörrstadt nach Alzey.

Um ein realistisches Bild der Landwirtschaft zu vermitteln, startet der Mutterstadter Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eine Dialoginitiative, die auf die erste Aktion von „Land schafft Verbindung“ zurückgeht. So hatten mehrere Hundert Landwirte im Oktober auf einem Acker in Dannstadt eine „Protesttafel“ gedeckt, um nicht länger als Sündenböcke der Klimadebatte dazustehen. Stellvertretend für die 1400 Genossenschaftsmitglieder öffnet der Pfalzmarkt nun von Ende Januar bis Ende Mai die Tore und lädt interessierte Verbraucher, Politiker sowie Partner aus dem Handel zum offenen Meinungsaustausch nach Mutterstadt ein. Die Dialoginitiative endet am 14. Mai mit einer Diskussionsrunde, an der die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer teilnehmen will. Geplant sind zudem laut Pfalzmarkt Hof- und Feldbegehungen, Vorträge zum Qualitätsmanagement sowie Führungen über Deutschlands größte Handelsplattform für selbst erzeugtes Obst und Gemüse.

„Wir möchten ein realistisches Bild von den Anforderungen vermitteln, vor denen die Landwirtschaft hier im Gemüsegarten Deutschlands steht“, berichtet Pfalzmarkt-Vorstand Reinhard Oerther. „Dass wir Bauern jetzt – wie es teilweise dargestellt wird – gegen das Agrarpaket und damit automatisch gegen Umweltschutz sind, verkennt die Fakten und verkürzt die eigentliche Problemlage“, ergänzt Aufsichtsratsvorsitzender Christian Deyerling. Es gehe um wesentlich mehr: „Wenn wir als Gesellschaft für uns, unsere Kinder und Enkelkinder Versorgungssicherheit mit nachhaltig erzeugtem Obst und Gemüse als wichtig erachten, dann müssen wir mit fairen Wettbewerbsbedingungen in Europa und weltweit den Rahmen dafür schaffen“, so Deyerling.

Um die zentralen Vorteile des größten zusammenhängenden Gemüseanbaugebiets in Deutschland auch künftig ausspielen zu können, erweitert der Pfalzmarkt seinen Standort und optimiert die Logistik. Laut Vorstand fließen in die Weiterentwicklung der Genossenschaft bis 2021 rund 30 Millionen Euro. sin

Info: Aktuelle Termine unter: www.pfalzmarkt.de

