Pfälzer macht bei Flirtshow für homosexuelle Singles mit

Limburgerhof.„Ich war noch nie so bereit für die Liebe wie gerade jetzt“, erzählt Manuel Flickinger und krault seinen kleinen Plüschlöwen Simba. Das Maskottchen begleitet den Justizfachwirt aus Limburgerhof bei seinem großen Abenteuer. Denn der 31-Jährige macht bei Deutschlands erster Gay-Dating-Show mit. So versucht der Pfälzer mit 19 weiteren Kandidaten bei „Prince Charming“ in einer luxuriösen Villa auf der griechischen Urlaubsinsel Kreta acht Folgen lang vor laufender Kamera das Herz von Nicolas Puschmann zu erobern. Produziert wird die Show von TVNow, dem Online-TV-Kanal von RTL. „Ich habe schon immer gerne den Bachelor und die Bachelorette angeschaut. Einmal habe ich sogar an RTL geschrieben, dass es doch cool wäre, eine Flirtshow mit schwulen Singles zu drehen“, plaudert er. Als ihm ein Freund dann von „Prince Charming“ erzählt hat, sei ihm beinahe die Cappuccino-Tasse aus der Hand gefallen. „Das war das perfekte Format für mich.“

Mit zwei Koffern nach Kreta

Allein die Vorbereitungen seien unvorstellbar aufregend gewesen. „Ich habe auch noch nie so viel eingepackt wie für die Reise nach Kreta. Da bin ich mit zwei riesigen Koffern abgeflogen. Ich wollte mich ja schließlich von meiner besten Seite zeigen und war vorher noch einmal ausgiebig shoppen.“

An das erste Zusammentreffen mit dem Protagonisten Puschmann – einem 28-jährigen Account Manager aus Köln – kann sich Manuel Flickinger noch genau erinnern: „Er kam herein und war optisch von Anfang an mein Typ. Deshalb habe ich mich auch nicht versteckt, sondern bin auf ihn zugegangen und habe ihn direkt angesprochen. Schließlich muss man für die Liebe kämpfen, wenn man etwas erreichen möchte.“ Dennoch sei der erste Abend die Hölle gewesen. „Ich habe natürlich genau geschaut, wie lange Prince Charming mit den anderen Kandidaten spricht. Man ist dabei, kann aber nichts tun, weil man ja vor ihm unbedingt cool bleiben möchte. Er soll ja nicht sehen, dass man total eifersüchtig ist oder vor Wut platzt.“

Im normalen Leben arbeitet der 31-Jährige als Justizfachwirt beim Insolvenzgericht in Ludwigshafen. Außerdem wird er beim Oberlandesgericht Zweibrücken als Dozent für die Einführung der elektronischen Akte ausgebildet. Und als geprüfter Fitnesstrainer hat er bei „Sport im Park“ in Mannheim Kurse gegeben.

Auf Kreta war das alles aber fast so weit weg wie der Mond. „Ich bin am Strand den roten Teppich entlang gegangen und durch das Tor der Villa in eine andere Welt gelangt. Das Umfeld war einfach perfekt. Ein traumhaftes Haus mit Wohnküche und Pool direkt am Strand. In dieser Umgebung kann man sich voll auf die Liebe konzentrieren, das geht draußen nicht so einfach.“ Nach neun Jahren Beziehung habe er sich 2016 von seinem Freund getrennt und sei seitdem Single. Den Schritt zu dieser ungewöhnlichen Partnersuche habe er sich gut überlegt. Man müsse schon in die Öffentlichkeit wollen, sonst sei Reality TV nicht das Richtige. „Es bedeutet, dass man 24 Stunden gefilmt wird. Und die Menschen von außerhalb erleben hautnah, wie man sich benimmt, wenn man traurig ist, sich streitet, lacht oder Quatsch macht. Ich selber habe die Kamera irgendwann vergessen.“

Tatsächlich steht Manuel Flickinger – der sich seit 2013 beim Christopher Street Day engagiert und Mitglied im CSD Vorstand Rhein-Neckar ist – häufig im Rampenlicht. Bei Veranstaltungen wie der Gala der Aidshilfe im Badischen Staatstheater in Karlsruhe, der Europride in Wien und vielen CSDs schlüpft er in die Rolle von Lafayette Diamond. Die Kunstfigur mit dem Glitzergesicht sei keine Dragqueen, sondern eine schillernde Persönlichkeit, mit der er sich viel Selbstbewusstsein erarbeitet habe. Gleichwohl schrecke Lafayette wohl mögliche Partner ab.

Weil sich das ändern soll, stürzt sich der Pfälzer mit Elan in das Abenteuer Kuppelshow. „Das ist einfach eine einmalige Chance“, sagt er und tätschelt Simba.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.10.2019