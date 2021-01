Pfälzer Pilot in der Sackgasse

Speyer.Weil Dirk Pfeiffer (Name von der Redaktion geändert) mehr als ein passabler Koch ist, veröffentlicht der Vorderpfälzer jetzt regelmäßig Bilder seiner selbst gekochten Speisen in den sozialen Netzwerken – beispielsweise Ente auf scharfem Rotkrautsalat – fein garniert mit einer Orange. Und da der Mann sich auch mit Wein auskennt, könnte er gut und gerne auch Weinproben in 10 000 Meter Höhe moderieren. Das große Aber: Obwohl der 40-Jährige im Hauptberuf Pilot ist, war er nun schon länger nicht mehr auf Reiseflughöhe. Der jüngste Einsatz für eine der Lufthansa-Tochtergesellschaften liegt bereits über zwei Monate zurück. Von diesem Ausflug zeugt das Bild eines Zebras, das der 40-Jährige damals in Afrika fotografierte. Seither gibt es nur Aufnahmen von feinem Essen auf dem Facebook-Profil des Piloten. Es ist auch die Corona-Pandemie, die aus seinem einstigen Traumjob einen Albtraumjob gemacht hat.

Die Fliegerei ist seit März zum Symbol der Krise geworden, mit den Passierflugzeugen wanderte das Virus über den Globus. Seit die Flotte deshalb mehr steht als schwebt, hat Pilot Pfeiffer in rund neun Monaten in Summe 20 Stunden über den Wolken verbracht und ansonsten eher Dampfwolken aus dem eigenen Kochtopf gesehen. Und weil neun Monate auch für die Länge einer Schwangerschaft stehen, war der Pfälzer zuletzt mit dem Gedanken trächtig, Abstand zu nehmen von seinem Dasein als Flugkapitän. Einen Haken sieht er jedoch in diesem Ansinnen: „Als Pilot hat man keine anerkannte Berufsausbildung, Du hast letztendlich nur einen Führerschein für ein Flugzeug erworben.“ Das stelle viele Betroffene – trotz ihrer Qualifikation in Menschenführung und ihrer hohen Kompetenz in Sachen Verantwortung – vor das Problem, schwer in andere Arbeitsfelder vermittelbar zu sein. Weswegen sie oft schlecht bezahlten Jobs bei den Luftfahrtgesellschaften hinterher liefen. Hier habe die Corona-Krise wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Die Beschäftigten kämpfen mit miesen Arbeitszeiten und schlechtem Verdienst.

Lufthansa mit Milliarden geimpft

Es ist noch keine zwei Jahre her, da klagte man weltweit über einen drohenden Pilotenengpass. Corona hat die Situation seither radikal gedreht. Schätzungen aus der Branche besagen, dass weltweit 75 000 Piloten wegen der vielfach geparkten Flotten ihren Job verlieren könnten.

Pfeiffer schildert, wie sich das Geschäft in den vergangenen Jahren gewandelt habe und wie vor allem die Lufthansa, die mit ihren vielen Tochtergesellschaften einer der wichtigsten Akteure auf dem deutschen und europäischen Transportmarkt ist, in der Krise Druck auf seine Piloten ausübe. Immer wieder seien Teile des Unternehmens in andere Teile ausgegliedert worden – ob das Sunexpress Deutschland (Kooperation mit Turkish Airlines) war oder Cityline oder Brussels Airlines, die in Eurowings integriert werden sollte, was wiederum gestoppt wurde. Und immer wieder seien Leute aussortiert worden, so der Pilot.

Als aktuelles Beispiel nennt er das Projekt Ocean. Laut Lufthansa sind dort 300 neue Cockpit- und Kabinenstellen zu besetzen und intern ausgeschrieben, während an anderer Stelle des Unternehmens Tausende Piloten auf Kurzarbeit sind und vom Staat finanziert werden. Die Bedingungen, die für das Projekt Ocean dort genannt sind, beschreibt Pfeiffer mit den Worten „friss oder stirb“.

Letzter Ausweg Koch?

Etwas diplomatischer formuliert: Die Ausschreibung von mehreren hundert schmal dotierten Ocean-Jobs kommt bei der Belegschaft gar nicht gut an, wenn bei Lufthansa gleichzeitig rund 27 000 Stellen gestrichen werden sollen. Die Plattform Ocean wolle sich nicht an Tarife binden, sagt der Pilot. Etwa neun Milliarden Euro Staatshilfen wird die Lufthansa am Ende der Coronakrise erhalten haben.

Der Vorwurf Pfeiffers lautet konkret ausgesprochen: Tarifflucht auf Steuerkosten. Zumal man dort keine Festeinstellung bekommen würde, sondern einen auf zwei Jahre befristeten Vertrag. Bei seinem Arbeitgeber bekommt er netto derzeit mehr Geld für die Kurzarbeit, als er bei Ocean brutto erhalten würde. In Zahlen: 3540 Euro Bruttogehalt beim neuen Arbeitgeber. Pfeiffer verfügt über eine Erfahrung von mehreren tausend Flugstunden in alle Kontinente. Seine Bewerbung hat er vor dem Hintergrund lange überdacht. Wie es weiter geht, ist offen, eine Ausbildung zum Koch schließt er nicht mehr vollends aus.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.01.2021