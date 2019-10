Pfälzer Wein ein „Klimakämpfer“

Neustadt.Mit Frost, Hagelschauern, Hitzekapriolen und sogar einem Tornado mussten die Pfälzer Winzer 2019 einige Wetterkapriolen durchstehen, bis die Trauben reif waren und geerntet werden konnten. Deshalb haben sich die vier neuen Pfälzer Weinhoheiten entschieden, den 2019er Jahrgang auf den Namen „Klimakämpfer“ zu taufen.

Zur Wahl standen 80 Namensvorschläge, die aus dem gesamten Bundesgebiet eingereicht wurden. Die Pfalzweinwerbung in Neustadt sucht jedes Jahr einen Namen, der das Jahr charakterisiert, in dem die Trauben gereift sind. „Dieses Mal greifen wir mit dem Klimaschutz eines der Topthemen 2019 auf“, erläutert eine Sprecherin der Gebietsweinwerbung. „Die innige Beziehung der Pfälzer zu ihrem Wein schlägt sich seit 1929 auch darin nieder, dass der neue Jahrgang traditionell einen Namen bekommt“, berichtet sie. Viele verrieten etwas über die klimatischen Bedingungen der Wachstumszeit.

Politische Bedingungen

Oft würden aber auch die politischen oder wirtschaftlichen Verhältnisse der Zeit aufgegriffen. So wurde der 1929er Jahrgang unter dem Namen „Graf Zeppelin“ gehandelt – zu Ehren des Luftschiffs, das kurz vor Erntebeginn zu einer Weltumrundung aufgebrochen war. Dem 1948er Jahrgang wurde der Name „D-Mark-Hupser“ verpasst. Es folgten der „Rentenseufzer“ (1977), der „Energiesparer (1979), der „Wiedervereiniger“ (1990), „Milleniumsdorgler“ (1999) „Eurotiker“ (2001), „Tankseufzer“ (2005), „Krisenschlucker“ (2009) und „Stabilisierer“ (2010).

Viele Preise abgeräumt

Namen wie „Sonnenbitzler“ (2003) und „Goldener Herbst“ (1985) weisen auf gute Jahrgänge mit vorteilhafter Witterung hin. Während „Regentrotzer“ (1978) oder „Spätzünder“ (1956) auf eine eher durchwachsene Erntebilanz hindeuten. Abseits der Namensgebung haben Pfälzer Weingüter bei der diesjährigen Bundesweinprämierung in Heilbronn abgeräumt. So belegten sie in allen Kategorien vordere Plätze.

Höchster Preisträger ist das Weingut Bärenhof, Helmut Bähr & Sohn aus Bad Dürkheim. Der Betrieb erhielt den Bundesehrenpreis in Silber. Der bronzene Ehrenpreis ging unter anderem an die Wein- und Sektkellerei Gebrüder Anselmann aus Edesheim, die Vinification Ludwigshöhe aus Edenkoben sowie das Weingut Karl Pfaffmann aus Walsheim. sin/red

