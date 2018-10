Pfälzer Weine vielfach ausgezeichnet

Ein Drittel der Medaillen ging an Weingüter aus der Pfalz. © venus

Sankt Martin.Medaillensegen für die Pfälzer Weingüter: Von den insgesamt 3302 Auszeichnungen für Weine und Sekte bei der diesjährigen Bundesweinprämierung wurden 1078 und somit knapp ein Drittel an pfälzische Winzer vergeben. Unter den 13 deutschen Anbaugebieten folgten Baden (696), Württemberg (497) und Rheinhessen (456) auf den nächsten Plätzen. Wer „Winzer des Jahres“, „Jungwinzer des Jahres“ und „Sekterzeuger des Jahres“ wurde, wird die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) erst bei der Preisverleihung am kommenden Donnerstag, 25. Oktober, in Wiesbaden bekannt geben.

Von den sieben Auszeichnungen für die besten Kollektionen nach Weinart, Rebsorten und Qualitätsstufen gingen allein drei in die Pfalz. In der Kategorie „Weißwein trocken“ hatte das Herrengut St. Martin die beste Auswahl zu bieten – bei „Sekt brut“ der Wilhelmshof in Siebeldingen und „Sekt fruchtig“ das Weingut Alfons Ziegler (St. Martin). Für die 50 besten Weine und zwölf besten Sekte wurden 62 Medaillen „Gold extra“ für besonders herausragende Erzeugnisse vergeben – davon gingen insgesamt 23 in die Pfalz, 22 nach Baden und neun nach Württemberg.

Mehr als 4500 Weine und Sekte wurden 2018 bei den vier DLG-Durchgängen zur Prüfung angestellt – sie hatten sich bei den vorangegangenen amtlichen Prüfungen und Gebiets-Weinprämierungen in ihren Anbaugebieten für den Bundeswettbewerb qualifizieren müssen. Bei der einzigen offiziellen Weinprämierung auf Bundesebene mussten die Weine und Sekte deshalb zum zweiten Mal auf den Prüfstand. Neben den 62 „Gold Extra-Auszeichnungen“ wurden 903 Gold-, 1553 Silber- und 784 Bronzemedaillen vergeben.

„Die Ergebnisse belegen eindrucksvoll, dass die deutschen Spitzenwinzer imstande sind, selbst unter den Bedingungen eines schwierigen Jahrgangs wie 2017 mit Frost im Frühjahr und Hagel kurz vor der Ernte hervorragende Weine und Sekte herzustellen“, sagte Rainer Jung, Leiter der Bundesweinprämierung.

