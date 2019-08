Pfälzer Winzer erwarten guten Jahrgang

Neustadt.Bei strahlendem Sonnenschein hat am Freitag in Neustadt die Weinlese in der Pfalz begonnen. Konzentriert schneidet die kleine Sophia (Bild) Trauben der Sorte Solaris in einem Weinberg im Ortsteil Geinsheim ab. Daraus keltern die Winzer den Federweißen, der als Vorbote des neuen Jahrgangs gilt und bis Ende Oktober angeboten wird. Im Weinberg von Gerhard Nett zeigt die Mostwaage 88 Grad Oechsle, der Saft aus der Presse bringt es sogar auf 92 Grad. „Wir erwarten einen Jahrgang von guter Qualität. Die sommerlichen Temperaturen haben dafür gesorgt, dass die Trauben frei von schädlichen Pilzen sind“, ist Nett zuversichtlich. sin (Bild: dpa)

