Pfälzischer Riesling zum Nobelpreis

Ruppertsberg.Bei der Nobelpreisverleihung am Montagabend hat es eine Riesling Auslese aus der Pfalz in das Programm des Galadinners in Stockholm geschafft. Die Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG lieferte mit der 2014er Riesling Auslese den Wein, der den Dessertgang begleiten durfte.

„Dass wir zu einem solch prestigeträchtigen Anlass einen Beitrag leisten können, macht uns sehr stolz“, erklärt Gerhard Brauer, Geschäftsführer des Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG. Es sei eine tolle Bestätigung, so Brauer weiter.

„Das macht uns sehr stolz“

Während die Bekanntgabe der Nobelpreisträger bereits im Oktober erfolgt, findet die Verleihung erst am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, dem schwedischen Stifter des Nobelpreises, statt.

Bereits im Jahr 2000 hat die Ruppertsberger Winzergenossenschaft für Anerkennung auf dem schwedischen Markt gesorgt. Sie wurde vom schwedischen Fachmagazin Gourmet als ‚Winemaker of the year’ prämiert. Schweden ist einer der strategischen Zielmärkte für die Winzergenossenschaft und symbolisiert mit einem stetig steigenden Umsatz die positive Erfolgsgeschichte in deren Weinexport. red/sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018