Pfalz preist ihre Weine

Rhein-Neckar.Von einem breiten Spektrum an Wein, kulinarischen Leckereien, Musik und der idyllischen Aussicht vom Rebenmeer über die Rheinebene bis zum Odenwald können sich die Besucher des Wein- und Sektsymposiums „Kurpfalzblick“ verwöhnen lassen, das von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Juli, im Schlossgarten in Herxheim am Berg stattfindet. Gleichfalls vom 12. bis zum 14. Juli wird in Hof und Remise des Herrenhofs in Neustadt-Mußbach (An der Eselshaut 18) das Eselhautfest gefeiert. Im historischen Ambiente der Hofgutanlage können sich die Besucher auf Pfälzer Köstlichkeiten, Mußbacher Weine, Livemusik und ein Frühschoppenkonzert am Sonntag freuen. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.07.2019