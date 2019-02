Pfalzmarkt setzt eine Million mehr um

Mutterstadt.Trotz Hitze-Sommer hat der Mutterstadter Pfalzmarkt die Zielvorgaben des neuen Vorstandsteams 2018 erreicht. Wie die Erzeugergemeinschaft gestern mitteilte, verbuchte der Pfalzmarkt ein Plus von einer Million Euro und schloss mit einem Warenumsatz von 147 Millionen Euro und einer Produktionsmenge von 225 000 Tonnen ab.

„In Anbetracht des verzögerten Saisonstarts im Frühjahr 2018 und der bundesweiten Hitzewelle im Sommer kann die Teamleistung der 200 aktiven Erzeuger und der insgesamt rund 150 Mitarbeiter nicht hoch genug bewertet werden“, betonen die beiden Vorstände Reinhard Oerther und Hans-Jörg Friedrich, die die Erzeugergemeinschaft seit Anfang vergangenen Jahres leiten.

Der Lebensmitteleinzelhandel und die Verbraucher schätzten die Pfälzer bundesweit als besonders verlässlichen Partner und Direktlieferanten, der auch unter Extrembedingungen erntefrisches Obst und Gemüse liefere. „Als aus anderen Regionen nur noch Horrorbilder von vertrockneten Feldern in den Medien gezeigt wurden, gab es bei uns erntefrische Produkte“, betont das Vorstandsteam. Das sei nur dank Beregnung und dem unermüdlichen Einsatz der Erzeuger möglich gewesen. Von A wie Artischocke bis Z wie Zwetschge habe der Pfalzmarkt rund 140 verschiedene Produkte in 15 000 Artikelvariationen im Angebot. Zu den beliebtesten drei Frischgemüsen aus der Pfalz gehörten Bundzwiebeln (82 Millionen Bund), Radieschen (70 Millionen) sowie Kopf- und Blattsalate mit 40 Millionen.

Strommast steht im Weg

Rund 6,5 Millionen Euro seien in die Modernisierung bestehender Einrichtungen geflossen. Die geplante Standorterweiterung in Mutterstadt hänge derzeit an einem Starkstrommasten, der versetzt werden müsse. „Da er Bestandteil einer europäischen Trasse ist, gelten für die Versetzung besonders strenge Vorgaben“, sagt Oerther. Deshalb könne man die Arbeiten voraussichtlich erst im ersten Halbjahr 2019 abschließen. Im Osten des Geländes entsteht derzeit eine Riesenhalle mit 30 000 Quadratmetern, in die 25 Millionen Euro investiert werden. sin

