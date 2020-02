Pfalzmarkt will wachsen

Mutterstadt.Die Erzeugergenossenschaft Pfalzmarkt investiert 30 Millionen Euro in den Ausbau ihres Stammsitzes in Mutterstadt. Bis Ende 2021 soll das Vermarktungszentrum für Obst und Gemüse fertig sein. In dem 30 000 Quadratmeter großen Neubau sollen die Warenbewegungen nach Vorstandsangaben „optimal gesteuert“ und die Ware noch schneller umgeschlagen werden. Zudem sei die Halle – für deren Bau sogar eine Hochspannungsleitung versetzt werden musste – besser gedämmt. „So können wir die Temperatur auch in heißen Sommermonaten konstant kühl halten und sparen Energie“, betont Vorstandsmitglied Hans-Jörg Friedrich.

Die Lage direkt am Autobahnkreuz Mutterstadt mache den Pfalzmarkt zu einer zentralen Drehscheibe in Deutschland und Europa. „Um unsere Ware noch schneller in die Lebensmittelmärkte zu bringen, haben wir jetzt auch eine Logistiktochter gegründet, die mit eigenen Lastwagen und Fahrern arbeitet“, berichtet Friedrich.

Der Pfalzmarkt beliefert Lebensmittelmärkte in allen Regionen Deutschlands sowie im Ausland mit Ware. Die Anbaufläche der 200 Betriebe umfasst 15 000 Hektar und reicht von Worms bis in die Südpfalz. Jährlich werden etwa 230 000 Tonnen Obst und Gemüse in Mutterstadt vermarktet. Der Warenumsatz liegt bei 150 Millionen Euro. sin

