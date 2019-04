Pferd auf A 61 unterwegs

Ein Pferd spazierte auf der A 61 in Richtung Koblenz. © Polizei

Lambsheim.Ein Pferd hat es am Samstagnachmittag auf die Autobahn 61 Richtung Koblenz verschlagen. Wie die Polizei mitteilte, scheute das Tier beim Verladen auf einem Hof in Gerolsheim und riss sich los. Mehrere Autofahrer wurden auf das Pferd aufmerksam und informierten die zuständige Autobahnpolizei. Nach Polizeiangaben war der Vierbeiner in Höhe des Parkplatzes „Auf dem Hahnen“ auf der Fahrbahn unterwegs. Um eine Gefährdung des Pferdes und weiterer Verkehrsteilnehmer auszuschließen, sperrten die Beamten die Autobahn für rund zwanzig Minuten.

Mit Hilfe der Polizei, der Ludwigshafener Feuerwehr sowie der Halterin des Tieres gelang es, das Pferd einzufangen. Zufällig waren auch mehrere Pferdebesitzer anwesend, die das Tier beruhigen konnten. Aufgrund der kurzzeitigen Vollsperrung der A 61 kam es zu einem längeren Rückstau, bei dem sich ein Auffahrunfall ereignete. Wie die Beamten mitteilten, entstand hierbei lediglich geringer Sachschaden.

