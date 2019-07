Pflegefamilien: Ein Überblick über die Situation in der Region

Familien zu finden, die ein Pflegekind aufnehmen, wird in vielen Städten und Kreisen immer schwieriger - auch in der Region.

Mannheim: Nach Angaben der Stadt betreut der Pflegekinderdienst derzeit rund 225 Kinder in 200 Pflegefamilien. Bislang sei es immer gelungen, einen passenden Platz zu finden, auch weil man mit vielen Familien im Umland zusammenarbeite. Dringend gesucht werden allerdings Eltern, die eine Bereitschaftspflege anbieten: Dort werden Kinder, die das Jugendamt aus ihrer Herkunftsfamilie herausnimmt, spontan untergebracht und bleiben dort, bis eine dauerhafte Pflegefamilie oder eine andere Lösung gefunden ist. Auch für Kinder, die älter als drei sind, werden immer wieder Familien gesucht.

Rhein-Neckar-Kreis: Nach Angaben des Landratsamts leben etwa 400 Kinder in Pflegefamilien. Auch hier werden vor allem noch Eltern gesucht, die bereit sind, auch Kinder mit unsicherer Perspektive aufzunehmen - bei denen also noch unklar ist, ob sie mittelfristig zu ihrer Familie zurückkönnen.

Ludwigshafen/Rhein-Pfalz-Kreis: 274 Kinder sind hier aktuell dauerhaft in einer Pflegefamilie untergebracht. Für acht weitere konnten bislang noch keine Pflegeeltern gefunden werden. Zwar stünden ihnen 33 Bewerberfamilien gegenüber. Ob es im Einzelfall passe, hänge aber von zahlreichen Faktoren ab.

Neckar-Odenwald-Kreis: Nach Angaben von Jugendamtsleiter Peter Roos gibt es derzeit zwar keine Warteliste. Im Laufe des Jahres komme es aber immer wieder zu Engpässen, so dass Kinder in einer Einrichtung untergebracht werden müssten. Auch Familien, die bereit seien, kurzfristig und vorübergehend ein Kind aufzunehmen, würden gesucht. Insgesamt lebten im Kreis im Schnitt bis zu 95 Kinder bei Pflegeltern und bis zu 60 in einer Jugendhilfeeinrichtung - also zum Beispiel einem Heim. Da es insgesamt immer schwieriger werde, Pflegeeltern zu finden, hat der Kreis gerade beschlossen, die finanzielle Unterstützung zu erhöhen.

Kreis Bergstraße: Nach Angaben eines Sprechers besteht im Kreis keine „Unterversorgung“, das Pflegekinderwesen sei gut ausgebaut. Man würde sich aber freuen, wenn sich weitere Familien für eine Bereitschaftspflege melden würden.

