Speyer.Eine Wanderung zum Dom im Dunkeln bietet das Bistum Speyer mit der ersten Pilgertour bei Nacht am Dienstag, 14. August, an. Anlass ist das katholische Glaubensfest Mariä Himmelfahrt, an dem das Bistum alljährlich zur Wallfahrt einlädt. Vom Annaberg in Burrweiler führt die Pilgertour rund 30 Kilometer durch Feld und Weinberge. Erhard Steiger von der Katholischen Erwachsenenbildung begleitet die Gläubigen auf ihrem Weg.

Ausgangspunkt der Wanderung ist am Dienstagabend um 23 Uhr der Bahnhof in Edesheim. Den Pilgersegen erhalten die Wallfahrer vor Beginn der Tour in der Anna-Kapelle in Burrweiler. Am Morgen legt die Gruppe einen Stopp zum Frühstück in Speyer ein. Ab dem Magdalenenkloster begleiten die Pilger den Festzug und ziehen gemeinsam Richtung Dom. In der Kathedrale beginnt der Gottesdienst zum Himmelfest mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann um 10 Uhr. vs