Pionier in Gummistiefeln

Hut ab! Norbert Becker geht als Botschafter der Stechmückenbekämpfung am Rhein in den Ruhestand, will aber weiter forschen. Dass der Herr der Schnaken als Berater wissenschaftlich am Ball bleibt, ist prima. Niemand weiß besser, wie sich die quälenden Taugenichtse effektiv bekämpfen lassen, ohne dass andere Lebewesen leiden.

Der Klimawandel beflügelt eingeschleppte exotische Stechmücken und ermöglicht ihnen ein Leben bei uns. Längst hat sich die Asiatische Tigermücke – die Becker bereits vor 30 Jahren in Südchina bekämpft hat – bei uns eingenistet. Unglücklicherweise ist der Lästling Überträger von Krankheiten wie Dengue- und Chikungunya-Fieber, die am Mittelmeer bereits von der Tigermücke weitergegeben wurden. Außerdem fliegen der Japanische Buschmoskito und sein Kollege aus Korea auf die Auwälder.

Um mit diesen gefährlichen Anpassungskünstlern klarzukommen, braucht es Vollblutforscher. Für die Menschen am Rhein war es ein Riesenglück, dass Wissenschaft und Politik 1976 eine Symbiose eingegangen sind und der pfälzische Landrat Paul Schädler die als „Schmetterlingsfänger“ belächelten Biologen aus Heidelberg zur Mückenbekämpfung ins Boot geholt hat.

Begonnen hat alles mit einer kleinen eingeschworenen Mannschaft, die ohne Handy, GPS oder Computer mit Rückenspritzen in die Sümpfe gezogen ist, um die surrenden Sauger in Schach zu halten. Heute helfen die Schnakenjäger vom Rhein der Weltgesundheitsorganisation bei der Bekämpfung von Malaria. Und ohne Becker und sein Pionier-Team, das in schwülheißen Sommern in Gummistiefeln tagelang durch die Auwälder stapfte, um Brutgebiete zu kartieren und Mücken zu zählen, müssten die Menschen zwischen Freiburg und Bingen heute noch im Neoprenanzug Fußball spielen.

Einen Eindruck, wie sich die Dämmerung ohne biologische Stechmückenbekämpfung anfühlt, hat die Region nach dem Ausfall der KABS-Hubschrauber im Sommer 2019 bekommen.

