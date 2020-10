Pizzabote von zwei Unbekannten ausgeraubt

Meckenheim.Ein Pizzabote ist am Freitagabend in Meckenheim ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei sollte er die zuvor bestellten Pizzen auf einen Parkplatz bringen. Zwei 18 bis 20 Jahre alte Männer erwarteten ihn dort mit Mund-Nasen-Schutz und attackierten ihn mit Pfefferspray. Anschließend zogen sie ihm die Thermobox mit den Pizzen aus den Händen und forderten ihn auf, den Geldbeutel herauszurücken. Dem Pizzaboten gelang es jedoch, in eine nahe gelegene Gaststätte zu flüchten. Für die beiden Tät blieb schließlich nur die Thermobox mitsamt der Pizzen als Beute. Sie begaben sich zu Fuß in Richtung Dorfmitte. Der Pizzabote erlitt Reizungen der Augen. Hinweise an die Polizei Haßloch unter 06324/933-0.

