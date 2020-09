Pkw-Fahrer bei Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Weinheim.Beim Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ist am späten Donnerstagabend in Weinheim eine Person schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 62-Jährige gegen 21.45 Uhr auf der Mannheimer Straße unterwegs und wollte wenden. Dabei übersah er eine Straßenbahn, die in gleicher Richtung fuhr und wurde von dieser erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Polizei mussten in der Folge das Dach abtrennen, um den Fahrer aus seinem Pkw zu befreien.

Im Anschluss kam der Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr wurde zunächst ausgeschlossen. Die Straßenbahn war zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes mit 20 Personen besetzt. Zwei Personen erlitten einen Schock und mussten vor Ort behandelt werden. Die Mannheimer Straße war während der Unfallaufnahme bis gegen 0.30 Uhr gesperrt. Es kam dabei laut Polizei zu geringen Verkehrsbehinderungen. Auch der Straßenbahnverkehr war blockiert. Der zerstörte Wagen des 62-Jährigen wurde abgeschleppt. Den Sachschaden bezifferten die Beamten am frühen Freitagmorgen auf rund 25.000 Euro.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020