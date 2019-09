Pkw in St. Leon-Rot ausgebrannt: Insassen schweigen

St. Leon-Rot.

Ein Pkw ist am frühen Samstagmorgen gegen einen Ampelmast in der Innenstadt von St.Leon-Rot gefahren und komplett ausgebrannt. Nach ersten Angaben der Polizei, waren die beiden 19 und 20-jährigen Insassen gegen 3 Uhr mit dem Fahrzeug auf der Hauptstraße in Richtung der Bahnhofstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Walldorfstraße kamen sie - vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit - nach rechts von der Fahrbahn ab und prallten gegen den Mast.

Das Fahrzeug fing Feuer und brannte komplett aus. Die beiden Insassen konnte das Auto rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand.

Bei Eintreffen der Polizei hielten sich die zwei Insassen an einer nahgelegenen Kirche auf. Beide Männer verweigerten die Aussage zu der Frage, wer das Auto zum Unfallzeitpunkt fuhr. Da beide unter Alkoholeinfluss standen und auch Drogeneinfluss nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ihnen auf dem Revier eine Blutprobe entnommen.

Der ausgebrannte Kleinwagen wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 8.000 Euro. Anwohner und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 06222-57090 bei der Polizei zu melden. (pol/onja)