Plädoyers im Mordprozess geplant

Mörlenbach/Darmstadt.Im Prozess um das Familiendrama in Mörlenbach (Kreis Bergstraße) sollen am Mittwoch die Plädoyers gehalten werden. Dies bestätigte ein Gerichtssprecher dieser Zeitung auf Nachfrage. Zuvor will das Gericht noch zwei Zeugen hören. Falls sich nicht noch neue Erkenntnisse ergeben, könnte am nächsten Verhandlungstag, dem 5. Juni, das Urteil gesprochen werden. Allerdings hat die Kammer sicherheitshalber auch den 12. Juni als weiteren Prozesstermin vorgesehen.

Seit Ende März verhandelt das Landgericht Darmstadt gegen einen 59 Jahre alten Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen sowie gegen dessen 46-jährige Ehefrau, die ebenfalls Zahnärztin ist. Die beiden sind wegen Mordes angeklagt, weil sie ihre beiden zehn und 13 Jahre alten Kinder gemeinschaftlich umgebracht haben sollen. Das Ehepaar war in finanzielle Nöte geraten und hätte am Tag nach der Tatnacht die Villa in einem Mörlenbacher Stadtteil zwangsräumen müssen. Nach der Gewalttat versuchte das Ehepaar, sich durch Autoabgase in der geschlossenen Garage selbst zu töten, was aber misslang.

Im Prozess hat der Vater die Schuld alleine auf sich genommen. Die Tötung der Kinder sei seine alleinige spontane Entscheidung gewesen. Die Ehefrau stritt eine Mittäterschaft und Mitwisserschaft ab. bjz

