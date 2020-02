Planungen für Mandelblütenfest beginnen

Neustadt.Die zunehmende Beliebtheit des Gimmeldinger Mandelblütenfestes als erstes Blütenfest Deutschlands hat ihren Preis: Weil die Veranstaltung im Jahr 2019 mit nahezu 30 000 Besuchern an zwei Tagen fast aus dem Ruder lief, sollen die Festgäste nun mit einem neuen „Sicherheitskonzept 2020“ besser gesteuert werden. Doch ob es in diesem Jahr witterungsbedingt (die ersten Mandelblüten sind schon sichtbar) bereits am 7./8. März oder erst am 14./15. März losgeht, steht noch nicht fest. Am Donnerstag treffen sich nach Angaben von Ortsvorsteherin Claudia Albrecht die Organisatoren erstmals. rs (Bild: Venus)

