„Plötzlich standen vier Maskierte vor mir“

Frankenthal.Der stämmige Mann mit dem kurz rasierten Haar lehnt sich auf der Anklagebank weit zurück und holt tief Luft: „Ich habe überhaupt nichts mit dem Überfall zu tun“, ruft er seiner Mutter zu, die im Zuschauerbereich mit ihrem Partner auf den Beginn der Verhandlung wartet. Ihr 38 Jahre alter Sohn Manuel W. muss sich seit Dienstag nämlich wegen schweren Raubes vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten. Er soll im Dezember 2017 mit drei Komplizen einen Supermarkt in Hochdorf-Assenheim überfallen haben. Von den Mittätern fehlt bisher jede Spur.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die vier Maskierten zwei Mitarbeiter des Marktes sowie einen Kunden mit einer Pistole bedroht und ins Büro bugsiert haben. Dort zwangen die mutmaßlichen Täter den Filialleiter zum Öffnen des Tresors, ließen sich knapp 10 000 Euro geben und flüchteten. Welche Rolle der Angeklagte dabei gespielt hat, will er nicht sagen. Nur einmal lässt er sich dazu hinreißen, eine Frage des Vorsitzenden Richters Uwe Gau zu dem Überfall zu beantworten: „Ich hab’ mit der Sache nix zu tun, mehr sag’ ich nicht.“

Probleme mit Drogen

Über sein Leben plaudert der 38-Jährige indes offen und bereitwillig. „Ich bin in der Schule nicht so weit gekommen und nach der siebten Klasse abgegangen.“ Anschließend habe er sich mit Jobs auf dem Bau, als Verpackungshelfer und Paketauslieferer durchgeschlagen, für Leute Malerarbeiten übernommen oder Möbel aufgebaut. „Ich bin immer fleißig gewesen, nur kopfmäßig im Büro arbeiten – das kann ich halt nicht.“ Mitten in diesen Schilderungen springt sein Stiefvater auf und brüllt dazwischen: „Herr Richter, sehen Sie denn nicht, der Junge ist nicht wie ein 40-Jähriger. Das müssen Sie doch berücksichtigen.“ Als Gau ihm ein Ordnungsgeld androht, verlässt der Mann den Saal. Manuel W. spricht unbeeindruckt weiter. Er erzählt von Drogen, Entgiftungen, Therapien und Rückfällen – zum Beispiel als sich die Mutter seiner drei 10, 15 und 20 Jahre alten Kinder von ihm getrennt habe. „Nach 19 Jahren Beziehung war das sehr hart. Vorher habe ich acht Jahre gar keine Drogen genommen.“

Seine Mutter habe ihn zur Entgiftung in eine Klinik geschleppt. Danach habe er seine heutige Frau kennengelernt. „Sie hat mich aufgebaut und mir ein gutes Gefühl gegeben – da haben wir geheiratet.“ Da sie in der Schweiz wohne, sei er zu ihr gezogen. „Sie lebt vom Amt und ich habe ein kleines Gewerbe gehabt“, beschreibt er die „schöne Zeit“ bis er wegen des Überfalls nach Deutschland ausgeliefert wurde.

Als „total unwirkliche Situation“ hat ein Kunde den Überfall kurz vor Ladenschluss erlebt. „Ich habe gerade meinen Einkaufswagen in den Markt zurückgebracht, als plötzlich vier maskierte Männer in Schwarz vor mir standen und mich wieder nach drinnen schieben wollten“, erzählt der 42-Jährige im Zeugenstand. Als er den Laden trotzdem verlassen wollte, habe einer der Männer „Überzeugungsarbeit geleistet“ und mit der Pistole vor seinem Gesicht herumgewedelt.

„Nachdem der Safe leer geräumt war, mussten wir uns mit dem Bauch auf den Boden legen und sie haben unsere Hände gefesselt.“ Wie ein eingespieltes Team hätten die Täter aber nicht gewirkt. „Sie sind zweimal zurückgekommen, weil sie vergessen hatten, unsere Handys mitzunehmen und das Festnetztelefon lahmzulegen.“ Für den Prozess sind noch fünf Tage angesetzt.

