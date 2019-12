Polizei entdeckt Leiche in Wohnung

Ludwigshafen.Ein 42 Jahre alter Mann ist in Ludwigshafen Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, hatten Polizeibeamte die männliche Leiche bereits am 20. November in einer Wohnung in der Ludwigshafener Kurfürstenstraße entdeckt. Aufgrund der Gesamtumstände gehe man von einem Kapitalverbrechen aus.

„Wir haben die Zeit seit dem Fund der Leiche für Ermittlungen genutzt“, berichtet der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber, im Gespräch mit dieser Zeitung. Was den mutmaßlichen Täter angeht, „haben wir einen gewissen Verdacht, aber es ist momentan zu früh, um ihn mitzuteilen“. Auch eine Festnahme hat es laut Ströber bislang noch nicht gegeben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/9 63 27 73 entgegen. sin

