Polizei entdeckt Marihuana-Anlage

Meckesheim.Eine professionell ausgestattete Marihuana-Plantage hat die die Polizei in einer Wohnung in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) stillgelegt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Ermittler dem Betreiber der Anlage nach einem Hinweis und umfangreichen Recherchen auf die Spur gekommen. In der Wohnung des 47-jährigen Tatverdächtigen beschlagnahmten sie insgesamt 56 Pflanzen. Diese seien nun vernichtet worden. Ebenfalls stellten die Beamten etwa 60 Gramm getrocknete Marihuana-Dolden, Konsumgeräte und eine Feinwaage aus der Wohnung sicher. Gegen den 47-Jährigen laufen jetzt weitere Ermittlungen wegen des Verdachts des Anbaus und des Handels mit Marihuana. agö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019