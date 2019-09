Polizei ermittelt wegen rassistischen Videos aus Sinsheimer Betrieb

Die Polizei ermittelt wegen eines Videos mit rassistischen Aussagen aus einem Handwerksbetrieb aus Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis). Das bestätigte eine Sprecherin der Mannheimer Polizei am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. In dem im Internet kursierenden Clip, der auch auf der Nachrichtenplattform Twitter erschien, filmt ein Mann seinen dunkelhäutigen Kollegen bei der Arbeit und geht ihn mit diskriminierenden Sprüchen an. Er bezeichnet ihn unter anderem als "Buschmann" und spricht davon, Paddel kaufen zu wollen. "Irgendwie musst du ja von Italien zurück nach Afrika", sagt er.

Sinsheim.Das Video sorgte für viel Empörung und Kritik im Netz. Über die sozialen Medien wurde auch die Polizei darauf aufmerksam. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte die Sprecherin. Der Sachverhalt werde an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

"Wir distanzieren uns in aller Form von den Inhalten dieses Videos", teilte das Sinsheimer Unternehmen auf seiner Homepage mit. "Das Video gibt in keiner Weise die Unternehmenskultur wieder, die in unserem Unternehmen seit Unternehmensgründung gelebt wird." Medienberichten zufolge wurde der Mitarbeiter abgemahnt. (dpa/dls)