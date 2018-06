Anzeige

Mannheim/Weinheim.Die Polizei hat einen gesuchten Autofahrer ermittelt, der am Sonntag, 17. Juni, an einem illegalen Autorennen auf der A 659 beteiligt gewesen sein soll. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer, der sich mit dem Mercedes ein Rennen geliefert hatte, verunglückte bei der Raserei zwischen Weinheim und Mannheim schwer (wir berichteten). Nach dem zweiten Autofahrer suchte die Polizei seither. Er hatte seinen Mercedes zur Reparatur des Frontschadens in eine Werkstatt gebracht und sei inzwischen identifiziert worden. Gegen beide Autofahrer wird wegen Teilnahme an dem illegalen Rennen und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. agö