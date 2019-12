Polizei hebt Labor für Drogen aus

Ludwigshafen.Etwa 1,2 Kilogramm synthetisch hergestellte Drogen hat die Polizei am Sonntagmorgen gegen 7.20 Uhr im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönnheim sichergestellt. Zu diesem Zeitpunkt kontrollierten die Beamten nach eigener Mitteilung ein Gebäude in der Wöllnerstraße. Dabei stießen sie auf eine beachtliche Menge an Chemikalien, die nach Ansicht der Ermittler zur Herstellung von Drogen dienen könnten. Im Gebäude befanden sich neun Personen im Alter von 20 bis 29 Jahren aus der Metropolregion. Alle seien vorläufig festgenommen worden. Ihre Wohnungen seien im Anschluss durchsucht worden, meldete die Polizei.

Neun Personen im Gebäude

In einigen der durchsuchten Gebäude seien ebenfalls geringe Mengen Drogen aufgetaucht. Ein 23-jähriger Ludwigshafener wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen dauern an. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019