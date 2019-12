Polizei in rätselhaftem Fall gefordert

Neckargemünd.Am Donnerstagabend wurde in Neckargemünd ein schwer verletzter Mann gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stieß ein Jogger um kurz vor 19 Uhr im Menzerpark in der Dilsberger Straße auf die zu diesem Zeitpunkt noch ansprechbare Person. Da sich der Zustand stetig verschlechterte und der Mann nicht erklären konnte, was passiert war, verständigte der Jogger den Rettungsdienst. Bei einer eingehenden Untersuchung im Krankenhaus stellte sich heraus, dass die Verletzungen des Mannes lebensbedrohlich waren und eine sofortige Notoperation notwendig war. Genaueres zu den Verletzungen teilte die Polizei nicht mit. Der Ort, an dem der Mann gefunden worden war, wurde weiträumig abgesperrt.

Möglicherweise eine Straftat

Spezialisten der Kriminaltechnik aus Heidelberg haben noch in der Nacht mit der Spurensicherung begonnen. Der Verletzte konnte zwischenzeitlich als 54-jähriger Mann aus Neckargemünd identifiziert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen kann weder ein Unfallgeschehen noch eine Straftat ausgeschlossen werden.

