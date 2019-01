Polizei kontrolliert osteuropäische Transporte: „Die umgehen alle Vorschriften“

Rhein-Neckar.Ein weißer Kleinbus, wie so häufig mit Anhänger, schlecht gesicherter Ladung und osteuropäischem Kennzeichen: Die Autobahnpolizei Ruchheim hatte Mitte vergangener Woche ein rumänisches Gespann auf der Tank- und Rastanlage Wattenheim an der A 6 aus dem Verkehr gezogen. Neben den beiden Fahrern befanden sich sechs weitere Osteuropäer in dem Bus, die offensichtlich für die Fahrt gezahlt hatten.

...