Polizei kündigt Kontrollen an

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis.Am kommenden Wochenende beginnt für viele Biker in der Region die Motorradsaison. In den vergangenen Jahren kam es dabei immer wieder zu Unfällen mit Motorradfahrern. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, gab es im letzten Jahr sechs tödliche Unfälle. Hauptursache dafür war überhöhte Geschwindigkeit, so die Polizei. 2016 hingegen starben keine Biker. Auch die Zahl der Verletzten nahm vergangenes Jahr mit 428 um 13 Personen zu.

Das Polizeipräsidium Mannheim wird speziell an den Wochenenden auf beliebten Motorradstrecken und unfallträchtigen Routen kontrollieren. Motorradfahrer müssen jederzeit mit Geschwindigkeitskontrollen und einer Überprüfung des technischen Zustands ihrer Maschinen rechnen.

Die Motorradfahrer können am besten selbst für mehr Sicherheit sorgen: Fahrsicherheitstraining, technisch einwandfreie und verkehrssichere Motorräder, die richtige Schutzkleidung und eine vernünftige und vorsichtige Fahrweise tragen dazu bei. An beliebten Treffpunkten informiert die Polizei Motorradfahrer über das hohe Unfallrisiko und Themen wie Fahrweise, Schutzkleidung und technische Ausstattung.