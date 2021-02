Polizei löst "Corona-Party" in Swinger-Club auf

Grünstadt.Die Polizei hat in Grünstadt eine Veranstaltung mit 30 Beteiligten in einem Paareclub aufgelöst. Wie die Behörde am Samstagabend mitteilte, ergriffen einige wenige Personen beim Erblicken der Polizeibeamten die Flucht. Nach Feststellung der Personalien traten die Partygäste ihren Heimweg an. Der Betreiber sowie die festgestellten teilnehmenden Gäste müssen nun mit einem Bußgeldbescheid nach der Corona-Verordnung rechnen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.02.2021