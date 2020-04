Polizei meldet weniger Verstöße

Rhein-Neckar.Immer mehr Menschen befolgen die Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus – das ist eine Bilanz, die das Polizeipräsidium Mannheim nach verstärkten Kontrollen gezogen hat.

Die Beamten hatten zum Ende der Karwoche unter anderem mit Hubschraubern, Reiterstaffeln und Booten die Einhaltung der Verordnungen überwacht. In Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis zählten sie 56 Verstöße – deutlich weniger als am Wochenende zuvor. Trotzdem gab es Uneinsichtige: In Schwetzingen trafen sich fünf Jugendliche zu einem Picknick, in Zuzenhausen bereiteten vier junge Männer eine Party in einer Waldhütte vor, als die Polizei dort eintraf.

