Polizei mit Großaktion gegen Passfälscher und Identitätsdiebstahl

Anzeige

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar.Erstmals hat die Polizei einen sogenannten Sicherheitstag durchgeführt. Hierbei wurden in der Zeit von Freitagmorgen bis Samstagmorgen Fahrzeuge und Personen in den Städten Heidelberg und Mannheim sowie im Rhein-Neckar-Kreis kontrolliert, teilten die Beamten mit. Der Fokus des "Sicherheitstages 2018" lag auf der Bekämpfung des Identitätsbetruges. Die Aktion des Polizeipräsidiums Mannheim fand unter Federführung der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg statt - mehr als 500 Einsatzkräfte waren beteiligt.

Insgesamt wurden 1.552 Personen, 176 Fahrzeuge und 28 Busse kontrolliert. Zudem fanden in 17 Gaststätten Kontrollen statt, Wohnungsdurchsuchungen wurden in insgesamt 26 Gebäuden durchgeführt. Ebenfalls fanden an zentralen Busbahnhöfen, auf der Autobahn sowie "an weiteren im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim definierten Schwerpunkten im öffentlichen Raum" Kontrollen statt. Diese erstreckten sich auch auf den öffentlichen Personennahverkehr. Zudem gab es weitergehende Ermittlungen in insgesamt 26 Fällen - hierbei mussten sich Personen einer intensiveren polizeilichen Überprüfung unterziehen, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Neben der Bekämpfung des Identitätsbetrugs war Ziel der Kontrolle, insbesondere die Sicherheit im öffentlichen Raum zu verbessern und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu steigern.

Die Polizei stellte 25 Urkundenfälschungen – unter anderem 16 gefälschte Ausweise und sechs gefälschte Führerscheine – fest. Ebenfalls registrierten die Beamten 22 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, 26 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und Asylgesetz sowie 16 weitere Straftaten. Darunter beispielsweise Hehlerei, Verstöße gegen das Waffen- und Arzneimittelgesetz. Diese Verstöße führten zu insgesamt 33 Festnahmen. Fünf Personen wurden nach festgestellten Straftaten und Ausweisungsverfügungen dem Haftrichter vorgeführt. Zudem wurden fünf Personen aufgrund bestehender Haftbefehle in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Polizei stellte außerdem etwa 1000 Euro aus Drogengeschäften sicher. Zudem konnten die Ermittler jeweils etwa 800 Gramm Amphetamin, 700 Gramm Marihuana, 500 Gramm Anabolika sowie rund 370 Gramm Haschisch feststellen. Auch eine Schreckschusswaffe und 280 Euro Falschgeld wurden aufgefunden.