Polizei nimmt gesuchten Mann nach durchzechter Nacht fest

Worms.Die Polizei hat in Worms einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 27-Jährige war den Beamten am Samstag durch Zufall ins Netz gegangen: Er hatte bei zwei Frauen übernachtet, die er am Freitagabend kennengelernt hatte, teilte die Polizei mit. Am Morgen nach der durchzechten Nacht wollte er deren Wohnung nicht verlassen - weswegen eine der beiden Frauen die Polizei rief. Bei der Festnahme des betrunkenen Mannes bemerkten die Beamten, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Weshalb der 27-Jährige gesucht wurde, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.10.2020