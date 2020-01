Polizei rät: Auflegen!

Rhein-Neckar.Für Senioren in Mannheim, Weinheim und Sandhausen hat das Jahr nicht gut angefangen. Sie sind auf Trickbetrüger hereingefallen, die sich am Telefon als Polizeibeamte oder Verwandte ausgegeben und ihre Opfer um Bargeld und Münzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro gebracht haben. „Die Region wird derzeit von solchen Anrufen förmlich überschwemmt“, sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle. So seien bis jetzt 125 Fälle bei den Behörden gemeldet worden. „Die Dunkelziffer ist aber erfahrungsgemäß sehr hoch.“

Die beste Methode, sich vor den Betrügern zu schützen, ist „sofort auflegen!“ Die Täter übten massiv Druck auf ihre Opfer aus und hielten diese oft stundenlang am Telefon. „Das sind Profis, die von Call Centern im Ausland agieren und ihr Handwerk verstehen“, sagt Schätzle. Sie suchten sich ausschließlich ältere – vorwiegend weibliche – Opfer aus. Der derzeit gängigste Modus Operandi sei ein „Polizeibeamter“, der vor einem geplanten Einbruch warnt und rät, Bargeld und Schmuck bis zur Festnahme der Täter von der Polizei „sicherstellen“ zu lassen.

Einer 73-Jährigen aus Sandhausen erklärte ein „Polizist“, dass er gegen Angestellte der örtlichen Bank ermittle. Um die Geschichte zu untermauern, schaltete sich laut Behörden ein angeblicher Staatsanwalt ein. Die Frau übergab einem Boten schließlich einen hohen Geldbetrag. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter 0621/1 74 44 44. sin

