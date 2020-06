Polizei rettet Schildkröte

Ein bisschen gelangweilt schaut die Schildkröte sich um. © Polizei Edenkoben

Edenkoben.In aller Ruhe hat eine Wasserschildkröte in der sengenden Sonne am Ortseingang von Großfischlingen (Kreis Südliche Weinstraße) die Landstraße überquert. Wie die Beamten der Polizei in Edenkoben mitteilten, kroch das Reptil dabei genau vor einen Streifenwagen. Vom Verkehr habe sich die Schildkröte nicht beirren lassen.

Da die Beamten im direkten Umfeld des Kriechtiers keinen Besitzer ausmachen konnten, nahmen sie die Schildkröte mit und brachten sie ins Tierheim nach Landau. Dort kann sie der Besitzer abholen.

