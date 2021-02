Polizei richtet nach Autobränden Hinweistelefon ein

Bensheim.Nach dem Brand von drei Autos in Bensheim hat die Polizei für Zeugen ein gesondertes Hinweistelefon eingerichtet. Zudem werde gebeten, Fotos und Videos von den Vorfällen für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Am Freitagnachmittag waren in Bensheim kurz nacheinander und nur wenige Kilometer voneinander entfernt drei Autos in Flammen aufgegangen, Zeugen war hierbei eine größere Gruppe aufgefallen. Die Polizei nahm 40 Menschen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren vorläufig fest. Nach den Tätern war mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber gefahndet worden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.02.2021