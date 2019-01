Polizei stellt bei Durchsuchung in Bad Dürkheim Drogen und Waffen sicher

Einsatzkräfte der Polizei haben bei einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch erhebliche Mengen Drogen sowie verschiedene Schuss- und Stichwaffen in Bad Dürkheim sichergestellt. Bei den Drogen habe es sich um Kokain, Amphetamin, Ecstasy, Marihuana, Haschisch und LSD gehandelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zudem seien andere gefährliche Gegenstände sichergestellt worden, die der Beschuldigte „einsatzbereit vorgehalten“ hatte. Nähere Informationen lagen nicht vor.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen den 53-jährigen Mann erlassen.

Ein üppig bestücktes Waffenlager hat die Polizei am Donnerstagvormittag in Kirchheim an der Weinstraße ausgehoben (wir berichteten). Die Beamten entdeckten bei der Durchsuchung eines Hauses bei einem Mann ein ganzes Arsenal an Schuss- und Stichwaffen sowie Drogen. (dls/bjz)