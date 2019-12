Polizei stoppt 17-Jährigen

Maxdorf.Am Steuer eines mutmaßlich gestohlenen Autos mit mehreren Insassen hat sich nach Behördenangaben ein berauschter 17-Jähriger in der Vorderpfalz eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Beamten verfolgten den Wagen zunächst auf der A 61 in Richtung Speyer, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Zuvor habe der Fahrer versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen. Dabei sei er mit Vollgas gefahren, habe sich selbst, seine Mitfahrer und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Nach dem Wechsel auf die A 650 sei der Wagen kurz vor der Anschlussstelle Maxdorf gestoppt worden.

„Der Fahrer sowie mehrere Insassen standen unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss“, so die Polizei. Keiner der fünf Insassen sei im Besitz eines Führerscheins gewesen. Die Kennzeichen des Autos seien gestohlen gewesen, das Auto sei „missbräuchlich verwendet“ oder ebenfalls gestohlen worden. Gegen zwei der fünf Insassen wird strafrechtlich ermittelt. lrs

