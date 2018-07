Polizei stoppt Autofahrer mit 400 Gramm Kokain im Gepäck

Anzeige

Hockenheim/Rhein-Neckar.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 46-jährigen niederländischen Staatsangehörigen wegen des dringenden Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Wie die Polizei mitteilte, fand sie bei einer Verkehrskontrolle auf der A 6 am Dienstagvormittag an der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West eine Plastiktüte mit knapp 400 Gramm eines Kokaingemischs in der Verkleidung des Autos.

Auf Nachfrage informierte die Behörde, dass das Kokain einen Straßenverkaufswert von rund 40 000 Euro haben würde. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass sich der Beschuldigte durch den Verkauf des Rauschgifts eine Einnahmequelle sichern und sich so seinen Lebensunterhalt finanzieren wollte.

Bei dem Gespräch während der Verkehrskontrolle habe der Verdächtige nervös gewirkt und sich in Widersprüche verwickelt, heißt es weiter. Schließlich durchsuchten die Fahnder daraufhin das Fahrzeug und stellten die Drogen sicher. Der Niederländer wurde daraufhin vorläufig festgenommen.