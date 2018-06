Polizei stoppt Raser auf A 65

Anzeige

Edenkoben/Landau.Nach einem illegalen Rennen von drei Autos mit britischem Kennzeichen auf der Autobahn 65 (Wörth-Ludwigshafen) hat die Polizei die Fahrzeuge beschlagnahmt. Den drei Fahrern wurden zudem die Führerscheine abgenommen, wie die Polizei gestern in Landau berichtete. Gegen sie werde wegen der Teilnahme an verbotenen Autorennen ermittelt. Ob sie ihre hochpreisigen Wagen wiederbekommen, hänge vom Ausgang der Ermittlungen ab. Laut Polizei haben die Fahrzeuge der Marken Porsche, Nissan und BMW einen Wert von mehreren 100 000 Euro.

Verletzt worden sei bei der Raserei am Mittwochabend zwischen Kandel und Edenkoben zwar niemand, die Fahrer hätten jedoch mehrere andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Sie sollen nach Aussage anderer Verkehrsteilnehmer „dauerhaft mit extrem überhöhter Geschwindigkeit“ über die Autobahn gebraust sein. Dabei fuhren sie bis auf etwa einen Meter auf und überholten mehrfach rechts. In zwei Fällen hätten die überholten Fahrer einen Unfall nur verhindern können, indem sie voll auf die Bremse traten.

Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf Zeugen und nimmt Hinweise unter Telefon 06323/9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen. lrs/red