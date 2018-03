Polizei stoppt und verhaftet drei mutmaßliche Autodiebe in Mannheim

Anzeige

Mannheim.Weil sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gemeinsam vier Autos in der Region gestohlen haben sollen, sitzen drei junge Männer aus Litauen nun in Haft. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Heranwachsene im Alter von 18, 19 und 20 Jahren.

Gestohlen wurden in St. Leon Rot, Altlußheim und Hockenheim insgesamt vier Autos der Marken BMW und Mercedes. Beim Versuch in Reilingen ein fünftes Auto zu stehlen, wurden die Täter in der Mönchsbergstraße von aufmerksamen Zeugen beobachtet. Gegen 2.35 Uhr soll ein Täter in einen VW Golf eingestiegen und davongefahren sein. Die Zeugen verständigten sofort die Polizei, die das Fahrzeug gegen 4.10 Uhr auf der A656 in Fahrtrichtung Mannheim auffand.

Mit mehreren Streifenwagen wurde das Fahrzeug auf Höhe der B38a gestoppt und die Insassen festgenommen. Das Auto wurde sichergestellt. Bei der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.