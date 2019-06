Polizei sucht couragierten Jogger

Frankenthal.Eine 49 Jahre alte Radlerin ist in Frankenthal von einem Unbekannten belästigt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Frau am 25. Mai auf einem Wirtschaftsweg zwischen der L 523 und der Mierendorfstraße unterwegs, als sie um 11.15 Uhr ein Mann exhibitionistisch anging. Die Radfahrerin sei erschrocken und haben einen Jogger um Hilfe gebeten. „Dieser eilte couragiert herbei und verfolgte den weglaufenden Täter, erwischte ihn jedoch nicht mehr“, so ein Polizeisprecher.

Nun sucht die Polizei den Jogger als Zeugen. Der Radlerin hatte der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann, der einen schwarzen Vollbart trägt, erzählt, er sei türkischer Abstammung und lebe schon lange in Frankenthal. Hinweise: 0621/9 63 27 25. sin

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.06.2019