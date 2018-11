Polizei sucht Mehrfachtäter

Landau.Die Polizei in Landau sucht nach einem Kriminellen, der gestern und am Mittwoch mehrere Straftaten in der Stadt begangen haben soll. Wie die Behörde mitteilte, wird dem Unbekannten unter anderem vorgeworfen, in einem Geschäft Kleidung im Wert von 30 Euro geraubt zu haben. Zunächst habe der Mann versucht, die Ware mit einer ungültigen Visa-Karte zu bezahlen. Als das nicht funktionierte, ergriff er die Flucht und stieß einen Zeugen zu Boden, der sich ihm in den Weg stellte. Zuvor soll der gleiche Täter bereits in einer Apotheke Medikamente mitgenommen haben, ohne diese zu bezahlen. Auch für eine weitere Straftat kommt der Verdächtige in Betracht: Ein Mann ließ sich mit dem Taxi von Edenkoben nach Landau fahren und flüchtete, ohne die Rechnung von 21,60 Euro zu begleichen. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018