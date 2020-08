Polizei sucht mit Hubschrauber

Heddesheim.Mit einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagen hat das Polizeipräsidium Mannheim nach eigenen Angaben in der Nacht von Freitag auf Samstag intensiv nach einer Person im Bereich des Reit- und Rennvereins in der Muckensturmer Straße in Heddesheim gesucht. Trotz des großen Einsatzes wurde niemand dort angetroffen.

Ein Zeuge hatte nach Behördenangaben beim Reitverein eine verdächtige Person wahrgenommen und die Polizei verständigt. Ob es sich hierbei um den Verantwortlichen vergangener Taten handelt, bei denen Pferde verletzt wurden, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde an diesem Abend kein Tier verletzt und ist kein Schaden entstanden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020