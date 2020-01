Polizei sucht Radfahrer

Bilder aus einer Überwachungskamera zeigen einen beleibten Mann. © Polizei

Viernheim.Wegen des Verdachts der Volksverhetzung wenden sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Ermittler der Heppenheimer Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit. Der abgebildete Mann wird verdächtigt, seit Juni 2019, wiederholt, Gegenstände mit volksverhetzendem Charakter entlang eines Fahrradweges „Am Lampertheimer Weg“, in Richtung eines Familiensportparkes, aufgehängt zu haben. Letztmalig wurde am vergangenen Sonntag eine Schachtel mit fremdenfeindlicher Aufschrift festgestellt. Der Mann dürfte zwischen 50 und 60 Jahre alt sein.

Wer Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird gebeten, sich unter 06252/706-0 zu melden. sal

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020