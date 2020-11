Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Heidelberg.Ein bislang Unbekannter ist am Freitagnachmittag zwischen 16 und 18 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Bergstraße eingestiegen. Laut Polizei hebelte der Täter ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt. Im Innern durchsuchte der Einbrecher sämtlichen Räume und entwendete dabei elektronische Geräte sowie Schmuck und Bargeld. Neben dem Diebstahlsschaden entstand auch Sachschaden durch das rabiate Vorgehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 an die Ermittler der Kriminalpolizei wenden.

