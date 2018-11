Polizei verhaftet Einbrecherinnen

Walldorf.Weil sie versucht haben, sich Zutritt zu einem Anwesen in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) zu verschaffen, sitzen zwei Frauen im Alter von 24 und 33 Jahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft. Wie die Behörde mitteilte, sollen sich die beiden Kroatinnen mit einer 17 Jahre alten Jugendlichen und einem noch unbekannten Mann zusammengetan haben, um Wohnungseinbrüche zu begehen. Am Freitag wurden sie von einer aufmerksamen Nachbarin beobachtet, wie sie in Walldorf eine Terrassentür einschlugen. Als sie bemerkten, dass sie gesehen wurden, flüchteten die Täterinnen ohne Beute. Bei einer Fahndung wurden sie gefasst. jei

