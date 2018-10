Polizei vermutet technischen Defekt

Wiesloch.Nach dem Feuer in einem Vereinsheim in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) am Sonntag haben sich bislang keine Hinweise auf Brandstiftung ergeben. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Brandorts von einem Experten am gestrigen Montag, wie die Polizei mitteilte. Demnach konzentrieren sich die weiteren Ermittlungen nun auf einen technischen Defekt als mögliche Brandursache.

Wie berichtet, war das Feuer am frühen Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr im Vereinsheim eines Motorradclubs in der Straße In den Auwiesen ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. jei

