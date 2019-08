Polizei veröffentlicht  Auslobung in mehrere Sprachen

Hockenheim/Böhl-Iggelheim.

Nach dem Angriff auf den Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer (SPD) am 15.07.2019 har die Staatsanwaltschaft für sachdienliche Hinweise eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. Am Donnerstag veröffentlichten die Beamten die Auslobung in vier weiteren Sprachen.

Gummer war am Montag, 15. Juli, gegen 20.30 Uhr abends von einem unbekannten Mann wortlos durch einen Faustschlag niedergeschlagen worden. Er erlitt Gehirnblutungen und einen Kieferbruch, musste mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen.

Gesucht wird ein 30 bis 40 Jahre alter Mann, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß mit nordafrikanisch-arabischem Erscheinungsbild. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0621/9 63 27 73 entgegen.

Hier gehts zum Belohnungs-Dokument auf Arabisch.

Hier gehts zum Belohnungs-Dokument auf Englisch.

Hier gehts zum Belohnungs-Dokument auf Französisch.

Hier gehts zum Belohnungs-Dokument auf Paschtu.